США завтра объявят о новом пакете военной помощи Киеву

Успехи российской армии на харьковском направлении излишне напрягают не только Киев, но и их заокеанских патронов. Вот что узнали в New York Times: "Под руководством Госдепартамента сейчас внутри администрации Байдена идут активные дебаты по поводу ослабления запрета, позволяющего украинцам наносить удары по ракетным и артиллерийским стартовым площадкам прямо по России. Целям, которые, по словам Зеленского, способствовали недавним территориальным завоеваниям Москвы".

Инициатива, как сообщается, исходит от Блинкена - мнение свое госсекретарь изменил после поездки в Киев. Оказалось, что ситуация на фронте - далеко не в пользу ВСУ. Да ещё и идти в окопы никто из украинцев не горит желанием.

"Стимулирующим органом для преступлений киевского режима Запад является точно. Об этом мы говорили постоянно. Как и о том, что западники являются буквально наводчиками для ВСУ и других формирований в ее рядах. Теперь это стали замечать еще и западные журналисты. Какие бы усилия ни прилагали на Банковой киевский режим или его англосаксонские хозяевам, изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения просто не по зубам", - заявила представитель МИД России Мария Захарова.

В качестве утешительного приза для киевского режима США в пятницу объявят о новом пакете военной помощи в размере 275 миллионов долларов. В него, по информации Associated Press, войдет очередная партия ракет HIMARS, а также 155- и 105-миллиметровых снарядов.

А вот в Германии с подарками для ВСУ негусто. Несколько недель Берлин в лице главы МИД Анналены Бербок и министра обороны Бориса Писториуса обещал помочь Украине найти критически важные для нее средства противовоздушной обороны. Впрочем, реальность разочаровала. Союзники отказались дарить Киеву системы "Пэтриот".

Фокус западного внимания все активнее смещается с Украины на другие государства. Не все на континенте готовы поддаваться истеричной русофобии. Так, Грузия уже одной ногой лишена статуса кандидата в Евросоюз - Брюссель слишком не устраивает строптивость Тбилиси в отношении закона об иноагентах. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что в ЕС готовы пойти и на совсем радикальные меры.

"В разговоре со мной еврокомиссар перечислил ряд мер, которые могут предпринять западные политики после преодоления вето на закон о прозрачности. И перечисляя эти меры, он упомянул: "Вы видите, что случилось с Фицо, и вам следует быть очень осторожными", - уточнил Кобахидзе.

Премьер добавил: в Грузии уже привыкли к угрозам со стороны других государств, но сейчас ситуация вызывает "особую обеспокоенность". И сам факт упоминания нападения на Фицо указывает на то, что Грузия имеет дело с крайне опасной силой, стремящейся как можно сильнее раскачать обстановку в стране.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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