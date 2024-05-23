В Госдуме обсудили параметры совершенствования налоговой системы. Главное

Она призвана стать более справедливой и сбалансированной

Большие парламентские слушания - процедура, которая применяется довольно редко. Но в случае с совершенствованием налоговой системы речь идет о важнейшем решении, которое, без преувеличения, касается всех. А потому дискуссия - максимально обстоятельная и открытая с привлечением всех заинтересованных сторон: глав регионов, представителей деловых кругов и общественников.

Справедливость и стабильность - два слова, которые чаще всего звучали в зале заседаний. Справедливость, по мнению инициаторов донастройки налогового законодательства, это когда те, кто получает больше, платят больше, а люди с низким уровнем дохода - меньше. Такая система учитывает интересы и граждан, бизнеса и государства. Стимулирует экономический рост и позволяет финансировать социальные проекты: продление материнского капитала, увеличение количества программ здравоохранения, поддержку материнства и детства.

"Справедливая налоговая система должна строиться на следующих принципах. Быть стабильной и предсказуемой. Обеспечивать поступление ресурсов для решения масштабных государственных задач социально-экономической сферы, стимулировать инвестиционную активность компаний, поддерживать здоровую конкуренцию и создавать равные условия хозяйствования", - отметил Антон Силуанов, министр финансов.

Правительство предлагает зафиксировать основные параметры обновленной налоговой системы до 2030 года.

"Подавляющее большинство граждан изменение налоговых ставок не должно коснуться. При этом в выигрыше должны оказаться семьи с двумя и более детьми, имеющими невысокие доходы. По ним будет предложен вычет по НДФЛ, а часть уплаченных налогов можно будет вернуть по итогам календарного года. Возврат будет оформлен с указанием механизмов социальной поддержки из средств федерального бюджета. Такой кешбэк будет стимулировать легально зарабатывать", - продолжил Силуанов.

Наиболее дискуссионный вопрос - прогрессивное налогообложение: от какого уровня дохода вводить повышенный коэффициент. Пока конкретики нет. Правительство и депутаты намерены придерживаться разумной прогрессии. А чтобы определить грани разумного, вопрос и вынесли на максимально широкое обсуждение.

"Нельзя собирать налогов больше, чем готов заплатить сам налогоплательщик. И поэтому мнение людей о том, справедливо это или нет, являются основой для формирования эффективной налоговой системы", - указал Андрей Макаров, председатель комитета по бюджету и налогам Государственной думы.

Представители всех думских фракций, включая оппозиционные, едины во мнении: золотую середину найти можно, а привлекать дополнительные средства в бюджет страны для решения масштабных общенациональных задач нужно было давно.

"Есть цель - построить социальное справедливое государство. Где нет масштабной бедности, большого разрыва между бедными и богатыми. Везде чем выше уровень дохода, тем больше и ставка подоходного налога", - отметил Каплан Панеш, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам в Государственной думе, фракция ЛДПР.

Частично прогрессивная шкала НДФЛ в нашей стране уже работает. Ежегодный доход свыше 5 миллионов облагается не 13, а 15 процентами. И эти деньги помогли 25 тысячам подопечных фонда "Круг добра" - детям с тяжелыми и редкими заболеваниями.

"Это спасенные детские жизни. И в этой связи думаю, что, если будут социально окрашенные вот эти дополнительные деньги подоходного налога, будет абсолютно правильно", - заявил Сергей Миронов, руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной думе.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил сразу исключить участников спецоперации из потенциально подпадающих под прогрессивную шкалу налогообложения.

"Налоговая система должна быть справедливой. Вы предлагаете прогрессивную шкалу, чтобы тот, кто получает больше, платил больше, тот, кто меньше, платит меньше, это подход, который в других странах показал свою эффективность. Прогрессивная шкала не коснется доходов участников СВО. Они защищают страну, они получают вознаграждение за подвиги, уничтоженную технику, хотелось бы, чтобы правительство учло предложения Госдумы", - сказал он.

Минфин согласился без возражений. Так же, как и с тем, что бизнес нужно выводить из тени, используя не только кнут, но и пряник. Как, например, кредитные каникулы без ухудшения истории. Амнистия для тех, кто отказался от дробления компаний на мелкие. Преференции активно инвестирующим в высокотехнологичные проекты - уменьшение налога на прибыль. От парламентских фракций поступили предложения.

"Для ответственного бизнеса установить налоги с учетом отраслевых особенностей. И зачатки этого уже есть. Например, мы обнулили НДС для технологической сферы. А для тех, кто зарабатывал здесь, а тратил за границей, повысить сильнее. В этом и есть справедливость", - обратил внимание Александр Дёмин, заместитель руководителя фракции "Новые люди" в Государственной думе.

Отдаешь, вкладываешься в новые технологии, увеличиваешь зарплаты сотрудникам, получаешь от государства преференции - бизнес с таким подходом согласен. Представители деловых кругов попросили депутатов утвердить донастройку налоговой системы в весеннюю сессию. Чтобы вникнуть и адаптироваться к новому 2025 году, когда изменения вступят в силу.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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