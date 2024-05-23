Мишустин объяснил смысл законопроекта о технологической политике

Тему обсудили на заседании правительства

Поддержка российских разработчиков, внедрение инноваций в промышленность, создание конкурентной отечественной продукции - на реализацию всех масштабных планов направлен новый законопроект о технологической политике. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Тему обсудили на заседании правительства. Документ станет основой для достижения целей, которые были поставлены президентом в послании Федеральному собранию, подчеркнул премьер. Одна из них - формирование технологического и промышленного суверенитета нашей страны.

"Вводится долгосрочное планирование развития технологий. Устанавливается единая терминология, подходы на всех этапах – от исследований до поставки заказчику. В этот процесс теперь будут вовлечены крупные научные организации, крупные компании. Предусмотрен и общий порядок поддержки российских разработчиков – с обязательным практическим результатом. Вот это очень важно. Чтобы до конца всё доделать и внедрить в промышленность, в экономику то, что было задумано при проведении научно-исследовательских и конструкторских работ", - указал премьер.

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