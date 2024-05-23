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Россия откроет постоянные дипмиссии в нескольких африканских республиках

22:25
  • четверг
  • 23 мая 2024

Работа по расширению дипломатического присутствия в Африке продолжается

Россия готовится открыть постоянные дипмиссии в африканских республиках Сьерра-Леоне, Нигер и Южный Судан. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на приеме в МИДе по случаю Дня Африки.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что в декабре прошлого года возобновило деятельность российское посольство в Буркина-Фасо. По словам министра, работа по расширению дипломатического присутствия России в Африке продолжается.

"Мы готовы и в сегодняшних условиях поддерживать страны континента в укреплении их суверенитета, решении насущных социально-экономических задач. Потенциал российско-африканского сотрудничества во всех областях действительно масштабен. Будем и далее его совместно реализовывать с целью вывести наши отношения на уровень подлинно стратегического партнерства", - сказал Лавров.

Ранее министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго заявил, что Запад фактически шантажирует африканские страны отключением от своей финансовой системы за несогласие с политическим курсом. По словам политика, африканским государствам необходимо рассмотреть альтернативы системе SWIFT. В частности - российские разработки.

До этого в российском посольстве в Вашингтоне отметили, что Госдепартамент США посредством голословных утверждений в адрес России пытается скрыть правду о собственных грязных схемах в Африке. 

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров же указывал, что Москва должна достойно позиционировать себя в Африке в качестве "альтернативы Западу и его неоколониальном подходе к региону".

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