Путин и Лукашенко провели короткие переговоры прямо в аэропорту Минска

Российский лидер прибыл с двухдневным визитом в Белоруссию

Владимир Путин прибыл накануне вечером в Минск с двухдневным официальным визитом. У трапа самолета президента России встретил его белорусский коллега Александр Лукашенко.

Лидеры двух стран в ходе обширных переговоров обсудят вопросы стратегического партнерства, развитие двусторонних отношений, взаимодействие в рамках Союзного государства, ключевые темы международной повестки. Также в центре внимания - обстановка в регионе и совместное реагирование на возникающие вызовы и угрозы. Обмен мнениями главы государств начали прямо в аэропорту.

Лукашенко: "Владимир Владимирович, благодарю вас, я так ехал и думал: традиция у нас сложилась - у нас нет времени днём начать переговоры, мы до полуночи всегда".

Путин: "Большое спасибо, что есть возможность приехать вечером, поговорить неформально. У меня после переговоров с нашими арабскими друзьями состоялась большая встреча с членами правительства, говорили о визите к вам, практически про всем направлениям прошлись: и по промышленной кооперации, и по сельскому хозяйству. Сегодня и завтра всё это обсудим, в том числе и вопросы безопасности, которым Вы уделяете постоянно большое внимание, тут тоже есть о чём поговорить. Всё у нас стабильно, всё складывается благополучно".

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