Спецоперация продолжается

Совокупные потери Вооруженных сил Украины за минувшую неделю составили до 11 205 военнослужащих, в плен за тот же период сдались 67 украинских военных. Такие данные в пятницу, 24 мая, приводит Министерство обороны России.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, на одном лишь харьковском направлении ВСУ потеряли до 1840 бойцов, а из военной техники — шесть танков. При этом российская армия продолжает продвижение в глубину обороны противника.

Кроме того, российские военные за неделю нанесли 49 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины. Целью атак были аэродромная инфраструктура, места хранения ракет, цеха производства безэкипажных катеров, пункты временной дислокации наемников.

Ранее сообщалось, что бывший военнослужащий 110-й бригады ВСУ Максим Лихачев перешел на сторону российской армии на донецком направлении на угнанном украинском танке. На заранее оговоренное место он прибыл на Т-64. Лихачев заявил, что счел более безопасным добираться до назначенной точки на танке.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что очень тяжело наблюдать за тем, как киевский режим "абсолютно безжалостно" распоряжается жизнями украинских граждан, бросая их на убой.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"