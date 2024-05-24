По пути Украины: зачем Пашинян рушит российско-армянские отношения

Есть пропасти, в которые можно падать бесконечно

Никол Пашинян с упорством, достойным другого применения, наступает на украинские грабли. В Ереван в последнее время как по расписанию приезжают западные политики разной степени влиятельности и рассыпаются в обещаниях поддержки. Правда, самой поддержки в Армении никто не видит. Зато видят потерянный Карабах. И еще несколько поселков в спорном регионе на подходе.

Именно после решения о передаче Баку четырех сел в Тавушской области в публичный конфликт с Пашиняном вступил архиепископ Баграт Галстанян. Он потребовал от премьера отменить решение и уйти в отставку. Пашинян снова решил отреагировать в стиле Зеленского и начал угрожать церкви.: "У армянского народа был опыт, когда они шли в Кесарию и были помазаны, а придя в Армению, становились агентами влияния. Кажется, у них ничего не изменилось до сих пор. Но мы решим этот вопрос за два-три месяца.

Атака началась по всем фронтам – от обвинений в работе на Кремль до налоговых претензий. Претензии возникли даже к тому, как армянская апостольская церковь выбирает места для храмов.

"Где есть памятник - это памятник, нет темы для обсуждения. Но, извините, для меня есть много удивительных явлений - в Армении есть памятники истории и культуры, которые исторически зафиксированы как светские постройки, там была конюшня и т. д., но, когда заходишь, видишь свечи, воткнутые в стены, свечи горят, тут есть проблема. Дорогие люди, там была конюшня, там держали лошадей - они спали ночью, утром уходили, зачем вы свечку зажигаете в этой конюшне?", - задался вопросом Пашинян.

У проправительственных депутатов, как по волшебству, тоже появились вопросы к церкви. Неожиданно оказалось, что у нее в собственности слишком много земли и недвижимости.

"Армянская апостольская церковь имеет особый статус, но учитывая происходящие в Армении демократические и налоговые изменения, финансовые средства, циркулирующие в нашей стране, должны выйти из тени. Да, у церкви есть ряд привилегий, есть территории, которые не используются. Они могут быть полезны государству, использоваться для различных нужд государства. Церковь должна сотрудничать с государством и выйти из тени", - сказал Артур Ованнисян, секретарь фракции "Гражданский договор".

Отдельного внимания заслуживают обвинения в игре на эмоциях армян. Потому что звучат они от популистов, которые благодаря такой игре, собственно, и пришли к власти.

"Необходимо обсудить, почему церковь не платит налоги, и вообще с юридической точки зрения нужно пересмотреть, что делает священника, которому целуют ручки, выше, чем обычного бизнесмена, который платит налоги и покупает патроны для армии. Хватит уже играть на наших эмоциях, истории и, уже занимаясь политикой, идти собирать деньги у диаспоры. Продавать свечи, кока-колу, вино, иметь рестораны и не платить налоги", - заявил Ален Симонян, спикер парламента Армении.

Представители духовенства в ответ на обвинения смиренно молчать не стали.

"В сотый раз повторяю этим жалким и убогим: мы видели более сильных. Церковь победила их и продолжила свою деятельность. Есть границы и мера. Хватит. Как можно быть настолько мелким и мелочным, таким убогим?", - удивился Микаэл Аджапахян, предстоятель Ширакской епархии.

Обвинения церкви в работе на внешние силы от ученика Сороса Никола Пашиняна и вовсе выглядят смешно. Отсутствие политического стыда снова дает повод для украинских параллелей.

"Пашинян всегда был похож на Зеленского, и не стоит путать отсутствие поддержки Армении от Запада с отсутствием поддержки Пашиняна. Пашинян встречался с представителем западных спецслужб постоянно, в том числе и с Ричардом Муром – главой Ми-6. И в Лондоне, и в Ереване и в Брюсселе - в том числе и с представителями спецслужб США. Соответственно, он и получает поддержку постоянную – и финансовую, и совещательную, которая необходима. Но главное – политическую. Благодаря чему он и остается у власти", - объяснил политолог Грант Микаэлян.

При этом армянские власти путаются в показаниях, называя Галстаняна то ставленником Запада, то России, а потом и Азербайджана. Пашинян уверен, что архиепископ хочет сменить форму правления в Армении. Баграт Галстанян на издевки реагирует спокойно. И своих связей с Западом не скрывает. Архиепископ долгое время служил в Канаде и даже успел получить там гражданство.

Галстанян требует от Пашиняна уйти в отставку. По мнению экспертов, такой сценарий в самое ближайшее время маловероятен, но если активное противостояние государства и церкви продолжится, то запаса прочности Пашиняну может и не хватить.

"Роль церкви в Армении очень своеобразная, она не похожа ни на кого. Армения – самая древняя христианское государство. Институт церкви всегда играл очень большую роль именно в жизни государства. Галстанян как человек, тесно связанный с диаспорой в Канаде, обладает и материальными ресурсами, и авторитетом не только внутри республики, но и за рубежом. Поэтому повлиять и на граждан, и на власть он вполне способен", - отметил политолог Дмитрий Журавлев.

Тем более, что по антирейтингу Пашинян также стремительно приближается к своему украинскому аватару.

"Волна недовольства действительно народная. Пашиняном недовольны, по разным оценкам, от 60 до 72 процентов населения. С одной стороны это большинство. С другой, это еще не критическое большинство, после которого власть удерживать становится проблематично. Но у Пашиняна есть определенная лояльная база сторонников. Это тоже факт", - указал Микаэлян.

Именно эта лояльная база по первому требованию занимает центральные площади в крупных армянских городах, чтобы сымитировать массовую народную поддержку действующей власти. Впрочем, даже главный электорат Пашиняна – городская евроцентричная молодежь - в последнее время все менее охотно поддерживает премьера.

"Пашинян именно так вел политику. Стремясь угодить Западу и не поссориться с Турцией. В результате не получилось ни то, ни другое. Его расчет был на то, что русские будут воевать за Армению, а Армения будет стоять в сторонке и говорить, что она в дружбе со всеми и ни с кем не воюет. Он хотел получать материальные выгоды и от Запада, и от России. Результатом такой лисьей политики и стало недовольство", - добавил Журавлев.

Армяне не успели оправиться от потери Карабаха, как им говорят, что нужно потерпеть, а пока отдать еще немного территории Азербайджану. А уж потом обязательно наступит светлое европейское будущее. Вот только самый смелый популяризатор евроинтеграции - сам Пашинян, а руководство Евросоюза в своих обещаниях куда осторожнее. И здесь опять повторяется украинский сценарий с морковкой в виде членства в ЕС. Но о том, что морковка эта давно сгнила, догадываются все больше армян.

Денис Большаков, "ТВ Центр"

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