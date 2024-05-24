"Легитимность Зеленского закончилась". Главные заявления Путина в Минске

При возобновлении переговоров с Киевом нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании документов

В ходе пресс-конференции в Минске в пятницу президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Украиной.

Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что Стамбульские договоренности 2022 года устраивали и Киев, и Москву. Россия готова продолжить переговоры с Украиной, но вернуться к ним можно, исходя из уже достигнутых договоренностей.

Как при этом подчеркнул Путин, Россия исходит из того, что легитимность Владимира Зеленского закончилась. Так что России при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании документов.

Также глава государства отметил, что Россия полностью соблюдает обязательства в области ядерных вооружений и нет ничего, что бы страна нарушила.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"