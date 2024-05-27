Израиль ударил по лагерю беженцев в секторе Газа. Все подробности

Погибли не менее 40 человек

Лагерь беженцев в городе Рафах в секторе Газа - люди спали здесь и надеялись хоть на какую-то безопасность. Все-таки рядом местный офис ООН. Но израильский ЦАХАЛ выпустил ночью на гражданских ракеты. После взрывов в палаточном городке разгорелся пожар. Потушить оперативно огонь не смогли. Воды не хватало. Машины скорой помощи не успевали увозить раненых. Жертвы этого обстрела - как минимум 40 человек. В основном - женщины и дети. Палестинские агентства сообщают о десятках раненых.

В палестинском обществе Красного Полумесяца говорят, что количество погибших может увеличиться. Продолжаются поисково-спасательные работы.

Эта часть сектора Газа на картах Израиля была обозначена как гуманитарный район, но это не остановило ЦАХАЛ. Причинно-следственная связь вполне очевидна. Вчера ХАМАС нанес по центру Тель-Авива ракетные удары. Их было как минимум восемь. "Железный купол" справился не со всеми. Израильтянам пришлось прятаться в бомбоубежищах. Это первая атака со стороны Газы за последние четыре месяца.

"ХАМАС запустил эти ракеты из района двух мечетей в Рафахе. ХАМАС атакует Израиль, и ХАМАС удерживает наших заложников, именно поэтому мы проводим четкую операцию в Рафахе", - заявил Даниэль Хагари, глава пресс-службы ЦАХАЛ.

Действия Израиля в отношении Палестины возмущают многих. Накануне в Брюсселе представители 38 стран провели встречу, на которой призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа и урегулированию конфликта.

"Дома в огне. Сейчас действительно ужасная ситуация. Но она может стать еще хуже, если мы будем двигаться в бездну насилия, которое порождает еще большее насилие", - заявил Эспен Барт Эйде, министр иностранных дел Норвегии.

Жозеп Боррель планирует на заседании министров иностранных дел стран Евросоюза возобновить работу европейской гражданской миссии на КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"