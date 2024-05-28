Новости СВО: Российские войска стремительно развивают наступление на Авдеевском направлении

Также есть успехи на Харьковском и Донецком направлениях

К решающему штурму отряд 105-го полка ДНР готовился несколько часов. Решающему, потому что невероятно опасный рывок через укрепрайон ВСУ позволил российскими войскам выйти на западные окраины Белогоровки.

Сейчас отряд вплотную подходит к последнему рубежу обороны националистов - меловому карьеру, который с марша и только стрелковым оружием не взять. Бойцы запрашивают поддержку авиации.

Военные говорят: на Донецком и Харьковском участках как никогда активно используется артиллерия, реактивные установки, тяжелые огнеметы, ударные вертолеты. Только под Волчанском по позициям ВСУ наши батареи всего за несколько часов выпустили более 6 тысяч снарядов.

За последние две недели, что был открыт Северный фронт, потери ВСУ выросли на треть. Ежедневно - более полутора тысячи убитых и раненых.

Накануне в список ликвидированных попал и французский военный. Предположительно, кадровый офицер. На шевроне - символика парашютного полка. Эксперты выяснили, что это знаки отличия элитного подразделения, которое базируется на Корсике.

Бойцы рассказывают: сегодня точечная работа идет очень быстро. На передовой российская "оборонка" обкатывает новый разведывательный комплекс. От момента обнаружения цели до огня по ней - всего 90 секунд. Этой ночью с помощью этой разработки батарея выследила и уничтожила польскую самоходку "Краб". Кстати, не исключено, что вместе с экипажем из наемников.

Кадры, которые не на шутку встревожили и генштаб ВСУ и НАТОвских советников. Российские военные инженеры усиленно готовятся к форсированию рек. Сбрасывают на воду понтоны, спускают буксировочные катера.

В Киеве были уверены, что реки, как естественные преграды, в обороне ВСУ будут мощным козырем. Но напрасно. Эти тренировки означают только одно - наступление будет развиваться еще активнее. А на то, чтобы развернуть переправу и начать десантирование, военным потребует не больше 2 часов.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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