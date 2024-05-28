Яркие кадры с орбиты: "Прогресс" отстыковался от МКС

На смену этому "Прогрессу" к станции отправят новый корабль

Яркие кадры с орбиты. Грузовой корабль "Прогресс МС-25" покидает Международную космическую станцию. Произведена отстыковка. Корабль переходит в автономный режим. В ближайшие часы он включит двигатели, будет постепенно сужать орбиту и войдёт в плотные слои атмосферы. Большая часть конструкций сгорит, другие элементы упадут в несудоходном районе Тихого океана.

На смену этому "Прогрессу" к станции отправят новый корабль - МС-27. Запуск запланирован на 30 мая с космодрома Байконур. Грузовик доставит на орбиту более двух с половиной тонн научного оборудования, продуктов, воды и топлива.

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