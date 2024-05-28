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Зюганов назвал главную мировую катастрофу современности

13:19
  • вторник
  • 28 мая 2024

Политика больше всего беспокоит экологическая проблема

Массовое вымирание пчел — это самая большая катастрофа в мире в настоящее время. Такое мнение высказал во вторник, 28 мая, лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

По словам политика, в Южном полушарии погибла уже практически половина пчел. Масштабы проблемы, как отмечает Зюганов, столь значительны, что в случае полного вымирания пчел "через десять лет человечество исчезнет", сообщает РИА Новости.

За последние годы неоднократно сообщалось, что в разных регионах России, от Московской области до Алтая, массово гибнут пчелы. Пасечники не успевают подсчитывать убытки, а местные власти пытаются компенсировать ущерб.

Пресс-секретарь башкирского референтного центра Россельхознадзора Альберт Хисамутдинов отмечал, что это "проблема многорядная". К гибели пчел приводит, прежде всего, бесконтрольное использование агрохимикатов сельхозпроизводителями.

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Геннадий Зюганов
Геннадий Зюганов
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