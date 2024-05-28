Зеленский публично предъявил претензии Байдену

Американский президент не поедет на швейцарский саммит по Украине

Заснувшему на Арлингтонском кладбище Байдену досталось не только от республиканской прессы. Публичной порке своего американского патрона подверг даже Владимир Зеленский. На пресс-конференции по итогам визита в Бельгию, где он, как всегда, клянчил оружие и деньги, украинского представителя ожидаемо спросили про саммит мира в Швейцарии, на который ни президент, ни даже вице-президент США не приедут.

"Я считаю, что неучастие президента Байдена в этом мероприятии - это не очень сильное решение. По моему мнению, американский лидер нужен саммиту мира и нужен другим лидерам, которые смотрят на реакцию США. А его отсутствие - это победа для Путина", - сказал Зеленский.

Тем же самым украинская делегация, по всей видимости, объяснит и отказ генсека НАТО встречаться с Зеленским. Хотя на это мероприятие в Киеве наверняка очень рассчитывали, планируя сегодняшнюю поездку в Брюссель. Впрочем, и без этих переговоров новости из штаб-квартиры альянса для Украины приходят, в общем-то, для украинского режима обнадеживающие. И про дополнительные поставки оружия, которое сейчас активно ищут. И про разрешение применять его по территории России.

"Согласно международному праву, Украина имеет право на самозащиту, которая предполагает в том числе нанесение ударов по территории врага. И сейчас это крайне актуально. Самые ожесточенные бои в данный момент идут в Харьковской области, недалеко от украинско-российской границы, и частично граница фактически является линией фронта. И поэтому, конечно, украинцам будет очень трудно защитить себя, если они не смогут поражать военные объекты по ту сторону границы", - заявил Столтенберг.

Активные дискуссии на этот счет шли и в кругу министров обороны стран-членов ЕС. Большая часть из них, не считая привычных диссидентов, тоже не против того, чтобы западное оружие применялось по территории нашей страны. Вот и главный европейский дипломат Боррель фактически озвучил общее мнение, подчеркнув, что между эскалацией и проигрышем Украины Европа, разумеется, обязана избрать первый вариант.

Данный вопрос, по всей видимости, уже является решенным. А учитывая заданный тренд, в перспективе дело дойдет и до солдат НАТО на Украине, хотя в альянсе продолжают твердить, что этого никогда не будет. Поляки, например, уже говорят об этом как о неизбежном факте, явно прощупывая почву. Решающим моментом, сходятся во мнении многие эксперты, будет ситуация под Харьковом, где ВСУ, несмотря на бравурные заявления Зеленского, пока нечем похвастать. Оттого ЕС сейчас судорожно и ищет оружие для Украины, попутно заявляя, что на самом деле никакого конфликта между Европой и Россией нет и в помине.

Пока европейцы предлагают украинцам повоевать, внушая, что шансы на победу по-прежнему есть. А деньги и оружие Запад найдет, лишь бы война продолжалась. Вот только желающих в ней участвовать на Украине все меньше. Отсюда и такая беспредельная мобилизация, которую начали замечать и западные СМИ, делая при этом не самые утешительные прогнозы.

"В начале конфликта добровольцы становились в очередь, теперь этот пыл угас, и нехватка людей сейчас является проблемой, которая может определить судьбу Украины, даже если она сможет сохранить западную поддержку", - сообщает NBC.

Однако киевский режим не желает отступать. Людей продолжают похищать на улицах, отправляя на фронт. А во вторник власти озвучили новую инициативу. Тех дальнобойщиков, которые бросили свои машины за границей и сбежали, собираются приравнять к угонщикам, чтобы объявить в международный розыск, вернуть на родину и отправить на фронт.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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