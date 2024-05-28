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Путин высказался о легитимности власти на Украине

16:07
  • вторник
  • 28 мая 2024

Если выборы на Украине не проводятся в период военного положения, это не значит, что президентский срок пролонгируется

Владимир Путин заявил во вторник, что конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной Рады, про президента ничего не сказано.

Как добавил российский лидер, которого цитирует ТАСС, нужно проводить серьезный и глубокий анализ по вопросу о легитимности президента Украины.

По словам Путина, если выборы на Украине не проводятся в период военного положения, это не значит, что президентский срок пролонгируется. По законам Украины, верховная власть после истечения президентских полномочий должна быть передана спикеру парламента.

Таким образом, указал российский президент, по предварительным оценкам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная Рада и ее спикер.

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