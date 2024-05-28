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Путин об ударах по России: в НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют

16:12
  • вторник
  • 28 мая 2024

Москва внимательно наблюдает за заявлениями западных политиков

Владимир Путин прокомментировал планы НАТО разрешить Киеву наносить удары по территории России западным оружием, сообщает ТАСС.

Москва внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь ее территории, в НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют, сказал российский лидер.

Постоянная эскалация приведет к серьезным последствиям, подчеркнул Путин.

Он добавил, что сами страны НАТО и спровоцировали нынешний конфликт на Украине.

Как напомнил глава государства, сейчас основные события в зоне спецоперации разворачиваются вокруг Харькова.

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