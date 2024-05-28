Россия достигнет поставленных целей. Главные заявления Путина в Ташкенте

По итогам визита в Узбекистан российский лидер дал большую пресс-конференцию

К трапу самолета Владимира Путина провожает президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Так по-дружески завершается визит главы российского государства в Ташкент. Перед вылетом в аэропорту Путин встретился с журналистами и высоко оценил итоги своей трехдневной поездки.

Здесь и далее - заявления Владимира Путина.

Состав и нашей делегации был очень серьезным, почти половина правительства Российской Федерации, все ключевые министры. Поэтому когда собрались и руководители регионов, и два правительства вместе с обеих сторон, конечно, обмен информацией, обмен возможностями для развития сотрудничества был очень насыщенным. И дело даже не в количестве подписанных бумаг. Дело в живых контактах между людьми. Которые хотят работать вместе, видят, как это сделать.

Список обсуждаемых тем вышел далеко за пределы отношений России и Узбекистана. Киев требует от западных союзников разрешения на то, чтобы наносить удары натовским оружием по нашей территории.

Высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки. Первое. Второе. Окончательный выбор и цели и так называемое полетное задание могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных.

Любые попытки - переложить всю ответственность на ВСУ - всего лишь манипуляция. Западные страны наводят оружие на цель.



Это задание готовится не украинскими военнослужащими, а представителями стран НАТО. Ну так вот. Эти представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить о том, что это, как правило, государства с небольшой территорией и очень плотным населением. И этот фактор они должны иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении ударов вглубь российской территории.

Все шаги в сторону эскалации конфликта делает Украина, которую все больше поддерживает Запад.

Посмотрите репортажи ваших коллег западных. Никто ведь не говорит об обстрелах Белгорода и других прилегающих территорий. Все говорят, что Россия открыла новый фронт, атакует Харьков. Ни слова, чем это вызвано. Они же это сделали своими руками. Пожинают плоды своего творчества. То же самое может случиться в случае применения высокоточного оружия большой дальности, о котором вы спросили. Постоянная эскалация может привести к серьезным последствиям.

Прежде всего, конечно, в Европе, странам которой генсек НАТО предложил самостоятельно решать, можно ли их оружием наносить удары по российской территории.

Если эти серьезные последствия будут наступать в Европе, как поведут себя Соединенные Штаты, имея в виду наш паритет в сфере стратегических вооружений? Трудно сказать. Они хотят глобального конфликта? Мне кажется, они хотели договариваться в сфере стратегических вооружений. Но только на словах, конкретных действий мы не видим.

Россия при этом не отказывается от диалога. Переговоры в Стамбуле сорвал Киев по приказу из Лондона. И сейчас вместо реальных переговоров Украина готовит саммит в Швейцарии, на котором преимущественно будут только ее же союзники.

Они хотят что-то нарисовать. Создать видимость мировой поддержки. Тому, что нарисовали сами, исходя из своих хотелок, и представить это как консолидированную позицию мирового сообщества. Не получится у них так. Это как раз говорит о том, что не хотят договариваться. Цепляются за то, чтобы что-то получить и переломить ситуацию на поле боя. Не получается. И чем больше будет попыток, тем больше будет потерь. И потери эти далеко не в пользу украинских вооруженных сил. Почему это происходит? Сегодняшним правителям Украины не жалко этих людей, они их своими не считают. Вот в чем проблема и трагедия Украины сегодня - они не считают этих людей своими, они не защищают сегодня интересы украинского народа.

Однако даже если Украина пойдет на реальные переговоры, стоит вопрос, кто легитимно может представлять страну на высшем уровне. Полномочия Зеленского, как известно, закончились.

По предварительной оценке, я говорю только по предварительной оценке, единственной легитимной властью остаются только парламент и спикер Рады. Я думаю, это уже не связано никак с конституцией. Может быть, задумка хозяев сегодняшних Украины, они находятся за океаном, заключается в том, чтобы возложить на действующую сегодня исполнительную власть бремя принятия всех непопулярных решений. В том числе по понижению, дальнейшему понижению призывного возраста. Было 27, сейчас 25, следующий этап, может, 23 или сразу 18 лет. И после принятия этого или других непопулярных решений их просто поменяют и все.

Другими словами, украинский народ в очередной раз обманут. Зеленский пять лет назад обещал людям мир, а в итоге уничтожил и разорил страну. На его фоне совсем по-другому выглядит белорусский лидер Александр Лукашенко.

К сожалению, пока Александр Григорьевич военными на Украине не командует. Если бы командовал, мы бы давно завершили этот конфликт. Причем к взаимному удовлетворению. Мы бы нашли развязки с Украиной, если бы Украиной сейчас командовали люди, которые руководствовались бы национальными интересами, а не интересами своих хозяев в Европе или за океаном.

Сейчас отдельные западные страны предлагают перебросить военные контингенты на территорию Украины.

Польские власти заявляют, что готовы отправить контингенты. Мы слышим польскую речь. Там много наемников из Польши. Если зайдут некоторые контингенты европейских стран вместе с поляками, другие уйдут. Поляки - никогда. Это очевидные вещи. Для меня, во всяком случае, точно.

По словам президента, иностранные контингенты окажутся в зоне поражения наших вооруженных сил, и поэтому решение отправить западные войска на Украину - еще один шаг к эскалации. Который, впрочем, не остановит Россию от достижения поставленных целей.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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