Минфин внес в правительство пакет поправок по совершенствованию налоговой системы

Предложения будут рассмотрены на комиссии по законопроектной деятельности, а затем - на заседании правительства

Министерство финансов России внесло в правительство пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы. Соответствующие предложения будут рассмотрены на комиссии по законопроектной деятельности, а затем - на заседании правительства.

Предлагаемые налоговые изменения направлены на то, чтобы выстроить справедливую и сбалансированную систему. Она должна гарантировать поступление ресурсов для решения общенациональных задач, социально-экономического развития регионов. Для реализации долгосрочных инвестиционных проектов необходимо обеспечить стабильные и предсказуемые условия. Планируется в 2024 году определить долгосрочные устойчивые источники финансирования бюджетных обязательств. В этом случае налоговые условия будут стабильными на ближайшие 6 лет.

При этом отмечается, что подавляющего большинства граждан налоговые изменения не коснутся. Из 64 миллионов работающего населения прогрессирующее налогообложение затронет лишь 2 миллиона человек. Это те, чей ежемесячный доход превышает 200 тысяч рублей.

Для физических лиц предлагается следующая прогрессивная шкала по НДФЛ:

▪ для доходов от 2,4 до 5 млн рублей – 15%;

▪ для доходов от 5 до 20 млн. рублей – 18%;

▪ для доходов от 20 до 50 млн. рублей – 20%;

▪ и для доходов свыше 50 млн. рублей – 22%;

При этом отдельно оговаривается, что доходы участников СВО в виде денежного довольствия и иных дополнительных денежных выплат не попадают под повышение НДФЛ, для них сохранится прежний порядок налогообложения.

Большинство семей с детьми будет в выигрыше. В своем послании президент России Владимир Путин отметил, что справедливая налоговая система должна подразумевать поддержку таких семей. Тех, что имеют невысокие доходы. Поэтому вводится так называемый "кешбэк". Родителям с двумя и более детьми среднедушевой доход на члена семьи которых не превышает 1,5-кратного прожиточного минимума в месяц, вернут 7% из уплаченного НДФЛ. Таким образом ставка фактически составит 6%. Это затронет больше половины общего числа семей с двумя и более детьми.

Отдельно отмечается, что категории самозанятых граждан, которых сейчас в стране почти 10 миллионов, изменения не коснутся. Режим "самозанятости" сохраняется, ставки по нему остаются на прежнем уровне.

Не предполагается изменений и в части ставок НДС. Это делается для того, чтобы не спровоцировать увеличения темпов инфляции.

Отмечается, что деньги после налоговых изменений пойдут на социально-экономическое развитие страны. Их будут вкладывать в новые национальные проекты: "Семья", "Молодежь и дети", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры". Будет финансироваться поддержка бизнеса, наукоемких отраслей промышленности, сферы высоких технологий. Кроме того, будет развиваться технологический суверенитет. Это строительство новых самолетов и судов, станков, выпуск микроэлектроники и лекарств.

Принцип справедливости должен быть применен и к налогообложению в корпоративной сфере. До сих пор поддержка оказывалась тем компаниям, которые инвестируют в развитие в России, не выводят деньги в офшоры. Предлагаемые параметры налоговой системы являются логическим продолжением уже существующей политики. Принято решение о повышения налога на прибыль для бизнеса с 20% до 25%. Это позволит с 1 января 2025 года отказаться от использования оборотных сборов, таких как курсовые экспортные пошлины. Повышение ставки налога на прибыль организаций будет более справедливой фискальной альтернативой. Отметим, действующая сейчас в России ставка 20% налога на прибыль – одна из самых низких среди развитых экономик.

Что касается собираемости налогов: у правительства достаточно инструментов для предотвращения схем ухода от уплаты богатыми налогоплательщиками и компаниями.

Изменения могут быть приняты Госдумой уже в весеннюю сессию.

"При разработке поправок мы опирались на рекомендации Госдумы. Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие 6 лет. И даст рост экономического благосостояния страны", - отметил министр финансов Антон Силуанов.

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