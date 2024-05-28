Российские военные провели операцию в Центральной Африке

Были освобождены из плена военнослужащие Чада
Российские военные провели в Центральной Африке операцию по освобождению захваченных в плен исламскими боевиками военнослужащих Чада, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
"Пленные провели 9 месяцев в нечеловеческих условиях и подвергались пыткам. После успешной операции все они были сначала доставлены в пункт временного базирования, где российские медики оказали им необходимую помощь", - говорится в сообщении.
В сопровождении российских военных освобожденные были эвакуированы на родину.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"