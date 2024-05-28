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Российские военные провели операцию в Центральной Африке

20:17
  • вторник
  • 28 мая 2024

Были освобождены из плена военнослужащие Чада

Российские военные провели в Центральной Африке операцию по освобождению захваченных в плен исламскими боевиками военнослужащих Чада, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

"Пленные провели 9 месяцев в нечеловеческих условиях и подвергались пыткам. После успешной операции все они были сначала доставлены в пункт временного базирования, где российские медики оказали им необходимую помощь", - говорится в сообщении.

В сопровождении российских военных освобожденные были эвакуированы на родину.

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