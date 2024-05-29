Индия может возобновить импорт пшеницы из России

Российское зерно пользуется спросом, несмотря на санкции Запада

Индия рассматривает возможность возобновления импорта пшеницы из других государств, прежде всего из России. Об этом в среду, 29 мая, рассказали информированные источники.

Как пишет The Economic Times, Нью-Дели изучает соответствующую возможность после шестилетнего перерыва в импорте пшеницы.

Это продиктовано необходимостью пополнить сокращающиеся запасы зерна и стабилизировать цены на пшеницу, вызванные неурожаем, отмечают собеседники издания.

Ранее Международный совет по зерну (МСЗ) улучшил прогноз по экспорту пшеницы из России по итогам текущего сельскохозяйственного сезона на 1 миллион тонн — до рекордных 53,1 миллиона тонн. Благодаря этому Россия впервые займет 25,8% мирового рынка зерна.

Однако министр сельского хозяйства России Оксана Лут рассказала, что ведомство планирует ввести федеральный режим чрезвычайной ситуации из-за аномальных майских заморозков. Пересевать культуры придется на площади 900 тысяч гектаров.

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