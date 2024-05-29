Штаты продолжают прятаться за чужими спинами

В Кишиневе у посольства США встречают американского госсекретаря. В руках у молодых людей - плакаты с надписями "Блинкен, иди домой!" или "Нет НАТО - нет проблем". Для наглядности звездно-полосатые флаги обливают свекольным соком, имитирующим кровь. В Госдепартаменте лицемерно комментируют: поездка Энтони Блинкена в Молдавию необходима, дескать, потому, что у США растут опасения по поводу "потенциального российского вмешательства в дела республики". Как будто это Москва, а не Вашингтон посредством НАТО постоянно проводит здесь военные учения и поставляет оружие.

На то, что альянс давно стал надежным инструментом американского влияния в Европе, в очередной раз обратил внимание Сергей Лавров: "Для того, чтобы держать Европу в подчиненном положении, США и нужна НАТО. Именно поэтому в тот момент, когда был распущен Варшавский договор, НАТО никто распускать не стал, и, наоборот, стали использовать ее в целях укрепления американского гегемонизма на этом континенте, а теперь еще и на других континентах".

Методы американцев, которые то и дело разжигают вооруженные конфликты или устраивают госперевороты в других странах, всё чаще вызывают возмущение и в самих Соединенных Штатах. Известный американский экономист Джефри Сакс в интервью Такеру Карлсону так прямо и сказал: его родина - вообще "единственная страна в мире, которая полагается на смену режима как основной дипломатический прием". Также эксперт вспомнил историю с подрывами "Северных потоков" и однозначно заявил: за терактом стоит Вашингтон. На что понесший убытки Берлин вообще никак не отреагировал. Это ли не свидетельство полного подчинения Германии?

Но если Германия за свою собачью верность гегемону расплачивается пока только собственной экономикой, то Украина проливает кровь. Причем так обильно, что воевать уже некем. Неслучайно там до минимума сократили срок подготовки новобранцев перед отправкой на фронт. А еще собираются понизить призывной возраст до 18 лет, чтобы хоть немного разжиться пушечным мясом.

И вот за такое добровольное массовое жертвоприношение Запад благодарит лишь щелчками по носу. Британская Telegraph пишет: Украина в этом году не станет ближе к вступлению в НАТО. Потому как Соединенные Штаты - против. Зеленского в преддверии саммита альянса в июле просят этот вопрос даже не поднимать

"В ближайшее время вопрос о членстве Украины в НАТО не продвинется из-за опасений вовлечения альянса в конфликт с Россией. Против уточнения сроков и ускорения этой процедуры выступают, в частности, США и Германия. В это же время Великобритания, Литва и Франция настаивают, чтобы итоговый документ июльского саммита содержал слово "приглашение" в какой-либо формулировке", - говорится в материале.

Прячутся за чужими спинами Штаты и в вопросе ударов западным оружием по территории России. В то время как Белый дом - публично против, его прислужник Эмманюэль Макрон трясет перед камерами картой с целями, по которым, как он говорит, можно и нужно бить. Того же мнения - польское руководство. И даже шведское. Там на словах вообще полная солидарность с Киевом. Вот только давно обещанный самолет радиолокационной разведки, к примеру, передадут лишь один. И базироваться ему желательно вне Украины. Там же лучше и летать, а то собьют. А еще - никаких систем ПВО. Они, мол, Стокгольму нужнее.

Ну и, пожалуй, самая мощная оплеуха Зеленскому: немецкая пресса пишет, что он, надеясь подтвердить свою легитимность на швейцарской мирной конференции, буквально "умоляет лидеров государств посетить ее". Но соглашаются далеко не все. Главное - отказывается американский президент. Вот уж точно - полный провал. Байдену, к слову, сейчас вообще не до Украины. По данным агентства Reuters, его рейтинг упал до антирекордных 36 процентов. А ведь до выборов остается всего пять месяцев.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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