СК начал проверку по факту скандального инцидента в воронежской школе. Что известно

В социальных сетях появилась информация о неэтичном досмотре учащихся

Обычная школа в Воронеже. На входе - очередь из 11-классников, которые пришли сдавать Единый государственный экзамен по русскому языку. Прежде чем попасть в аудиторию, необходимо пройти через металлические рамки. Таковы правила. Видео без звука, поэтому невозможно быть на сто процентов уверенным в том, что именно происходит. Одна из девушек вдруг задирает перед проверяющим футболку. Потом в соцсетях напишут - сделать это якобы попросил проверяющий.

"Они сказали: возможно, что это пищат косточки от бюстгальтера. Я говорю: "Вы мне сейчас предлагаете снять бюстгальтер или что?". Они молчат. Я говорю: "Ну что мне делать, вы меня не пропустите?". Они говорят: пока будет срабатывать металлоискатель, мы вас не пропустим. Я в слезах выбегаю к классной руководительнице, говорю: "Что мне делать?" И учительница сказала: "Если ты хочешь пройти на экзамен, то тебе придется, скорее всего, снять лифчик". И я сняла его", - рассказывает девушка.

Под оригинальным видео - сотни комментариев недовольных школьниц. Девушки заявляют, что тем, кто отказывался снимать бюстгальтеры или же поднимать футболки, охранники на входе якобы щупали грудь.

Директор школы, со слов детей, никак не отреагировал на подобное правонарушение. В пресс-службе воронежского правительства еще вечером 28 мая - в день проведения экзамена - заявили о начале проверки инцидента. Представители регионального Министерства образования посмотрели записи с камер видеонаблюдения и сделали вывод: нарушений этических норм нет. Сотрудники же образовательного учреждения, которые в день экзамена стояли на входе, заявляют, что девушки якобы сами задирали футболки.

"Рамка устроена так, что она показывает, в какой области тела находится запрещенный предмет. То есть это район живота, возможно, район карманов, потому что дети то ключи несут, флешки несут - забывают чаще всего. Группа выпускников, у которых не получалось сразу пройти, они неоднократно возвращались. В порыве даже не знаю чего поднимали верхнюю одежду. Для меня это вообще новость, потому что я не первый год работаю на экзаменах", - говорит Дмитрий Скляр, учитель физкультуры.

Унизительный досмотр выпускников привлек внимание не только пользователей интернета, но и депутатов Государственной думы. Тем более, что речь идет о детях, которые и так из-за важных экзаменов находятся в состоянии сильнейшего стресса. С этим согласен и спикер Вячеслав Володин.

"Задумайтесь. Мы все тоже родители. И как отреагирует каждый из вас, если ребенка будут раздевать? Кто это придумывает? Кто разрешил? Приглашайте уполномоченного по правам человека, если у вас не хватает инструментов влияния. Мы от вас ждем, чтобы кабинет по просвещению, особенно в дни проведения экзаменов, практически в круглосуточном режиме мониторил ситуацию. И спрашивал с тех, кто вот такие перегибы допускает", - заявил Володин.

Министерство просвещения вместе с Рособрнадзором свою проверку уже провели. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил журналистам, что школьниц в Воронеже раздеваться не заставляли. По его словам, все процедуры проводились в соответствии с регламентом, а озвученные данные не соответствуют действительности. Процессуальную проверку инициировали и в Следственном комитете. Тем выпускникам, которых в день экзамена обыскивали, предложено дать возможность пересдать ЕГЭ, если они того захотят. Соответствующее обращение в воронежское министерство образования направила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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