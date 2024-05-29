Путин: работа по достижению национальных целей ведется не в кабинетах, а в регионах

Новые нацпроекты должны быть составлены и скоординированы между собой до конца лета

В среду Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает ТАСС.

Как подчеркнул президент, основная работа по достижению национальных целей ведется не в кабинетах, а на местах, в регионах.

По словам главы государства, новые нацпроекты должны быть составлены и скоординированы между собой до конца лета. Необходимо учесть предложения регионов, бизнеса.

Власти должны работать постоянно и напряженно, как бойцы на передовой, отметил также российский лидер.

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