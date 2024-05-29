Путин провел расширенное заседание Госсовета по стратегическому развитию. Главные заявления

Президент поручил до конца лета скоординировать между собой новые нацпроекты

Теплое и отчасти неформальное приветствие - как наглядное подтверждение: между высшими органами власти в стране - полное согласие. А значит, никаких пробуксовок с утверждением и воплощением в жизнь новых национальных проектов быть не должно. Их пять: "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь", "Кадры", "Экономика данных". И ключевую роль здесь играют те, кто работает на местах.

Владимир Путин: "Прошу коллег внимательно проанализировать предложения субъектов федерации и дополнительно, не формально, а по существу нацелить министерства на активное привлечение регионов, гражданского общества, бизнеса к подготовке новых национальных проектов. Повторю: речь идет не о проектах отдельных ведомств, а о масштабных, взаимоувязанных программах, которые должны работать на решение общих системных задач, важных для всех граждан страны".

В зале члены кабмина, председатели обеих палат парламента и представители субъектов федерации, которые будут работать с утвержденными федеральным центром программами на местах. Здесь и те, кто уже давно - в том числе благодаря нацпроектам - вывел вверенные регионы в лидеры страны по многим отраслям. В частности, глава комиссии Госсовета по госуправлению, мэр Москвы Сергей Собянин. И те, кто еще только в самом начале пути улучшения уровня жизни на территориях, развитию которых прежние власти десятилетиями не уделяли никакого внимания. Речь о новых российских регионах.

Денис Пушилин, глава Донецкой народной республики: "Для нас очень важными были бы вопросы экологии, в частности, акватории Азовского моря. А с учетом того, что это внутреннее российское море, то, конечно, и ответственность, и возможности - это все в нашем поле зрения. Очень серьезный потенциал - как в развитии рекреационной составляющей, туристической, так и во всем, что связано с рыбным промыслом".

Активное участие в работе Совета по стратегическому развитию принимают и те, кто недавно пересел с губернаторских кресел в министерские. Например, Антон Алиханов и Михаил Дегтярев. А то и сегодня был назначен на пост секретаря Госсовета - например, экс-глава Тульской области Алексей Дюмин. Все эти люди вопрос реализации нацпроектов отработали, что называется, в полях. Президент подчеркнул неоднократно - вся цепочка от Москвы до самой до окраины должна функционировать как единый организм. Ведь главное - это решение фундаментальных задач, стоящих перед страной.

Владимир Путин: "Это прежде всего сбережение народа, укрепление здоровья людей и повышение благополучия российских семей, новые возможности для того, чтобы каждый человек мог максимально раскрыть свои способности и таланты, добиться успеха. Это создание комфортной и безопасной среды для жизни, улучшение экологической ситуации в городах и посёлках. И, конечно, в числе национальных целей – повышение устойчивости экономики, достижение качественно новой динамики отраслей, прежде всего на основе укрепления технологического суверенитета России, подготовки современных кадров, широкого использования новаторских цифровых решений".

Новые нацпроекты будут утверждены на срок до 2030 года. Плюс - распланированы на перспективу последующих шести лет. До конца лета они должны быть составлены и скоординированы между различными ведомствами и уровнями власти. Особое внимание - финансовой части. Должно быть четкое понимание, на что и сколько денег нужно заложить.

Владимир Путин: "Напомню, что для этого мы расширили горизонт финансового планирования государства с трех до шести лет. Уже сейчас можно сказать, что расходы на национальные проекты станут ядром, наиболее весомой частью бюджета развития на федеральном и региональном уровнях, а значит, и ключевым направлением для всех уровней власти. Убежден: несмотря на объективные трудности, которые нам пытаются создать из-за рубежа, и несмотря на текущие испытания, с которыми мы сталкиваемся, у нас тем не менее есть все возможности, ресурсы, кадры для реализации намеченных планов, для уверенного, долгосрочного, комплексного развития России, наших территорий, регионов, населенных пунктов.

Особо глава государства подчеркнул: результат нацпроектов будет оцениваться не количеству проведенных мероприятий или освоенных средств, а по тому, как меняется жизнь людей в регионах и как они сами это оценивают. И некоторые губернаторы сразу находят поводы для гордости, которые у них есть благодаря реализуемым с помощью федерального центра программа.

Андрей Никитин, губернатор Новгородской области: "Изменился университет, колледжи стали одними из лучших в стране. Инфраструктура, дороги, благоустройство, набережные. Вот, знаете, я считаю, что самый главный результат - это то, что в Новгородскую область люди приезжают. Люди приезжают, остаются, учатся. Из года в год у нас растет набор".

Инфраструктура. Слово, которое наиболее часто звучало на заседании. Даже в привязке к таким задачам, как благополучие семьи или повышение рождаемости. Недостаточно просто дать человеку денег в виде какого-нибудь пособия. Ему нужно обеспечить комфортное проживание в своем селе или городе. Он должен получать весь необходимый набор услуг. А для этого необходимо развивать инфраструктуру. И нацпроекты - здесь тоже в помощь.

Андрей Воробьев, губернатор Московской области: "Есть тема удаленных территорий. И Забайкалье, и Якутия поднимали этот вопрос по более качественному доступу к связи. Все это, безусловно, будет учтено в национальном проекте. Вдоль федеральных трасс железнодорожных, региональных, автомобильных требуется усиление связи. Все новые решения будут реализовываться. Как и по почте. Трансформация почты, более ее технологичная работа тоже важны для человека. Особенно в малых городах".

Сегодняшнее заседание Госсовета - по сути, первое такое масштабное и предметное совместное погружение всех органов власти в приоритеты, которые президентом были обозначены в февральском послании Федеральному собранию. В заключительном слове Путин еще раз обозначил: это не просто новые нацпроекты, подход к реализации должен быть новый.

Владимир Путин: "Я ничего не хочу нагнетать, но прошу вас обратить внимание: мы все понимаем, во всяком случае все должны понимать, в какое время мы живем и через какой исторический этап проходит Россия. А если мы это понимаем, то все-все должны работать как на линии фронта. Все должны чувствовать себя мобилизованными. И только так мы добьемся тех целей, которые мы перед собой ставим. В современных условиях по-другому работать нельзя".

Уже к первому сентября должен быть сформирован весь пакет мероприятий по новым нацпроектам. Утвердят и профинансируют их к 1 декабря.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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