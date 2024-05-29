ВСУ бросили сюда свободные резервы

Боевая работа расчета 152-миллиметровой пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Север" в Харьковской области. Разведка обнаружила артиллерию противника. Расчет нашего орудия бьет по координатам цели. На этом направлении Вооруженные силы России ведут высокую интенсивность огня, выпуская сотни снарядов в день. Это нужно, чтобы прикрыть пехоту, которая идет вперед.

Армия России на харьковском направлении ведет главные бои в районе Липцов и в Волчанске. ВСУ бросили сюда свободные резервы, однако наши военные продолжают отодвигать фронт от Белгородской области. Кроме того, за сегодняшний день успешно отражены четыре контратаки противника.

Сергей Зыбинский, начальник пресс-центра группировки "Север": "Подразделения группировки войск "Север" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой, 3-й танковой бригад и 125-й бригады теробороны вооруженных сил Украины. Потери вооруженных сил Украины до 165 военнослужащих".

При этом люди в Волчанске не считают, что Россия им угрожает. Репортаж украинского телевидения: семью с подростком вывозят насильно. За один рейс забрали жителей нескольких домов. И всех их журналистка, снявшая репортаж, назвала пророссийскими.

Российская армия продолжает активные наступательные действия и на других участках фронта. Украинские СМИ пишут, что на авдеевском направлении наши бойцы прошли за сутки тысячу метров и достигли села Новопокровское. То есть бои идут уже в 12 километрах западнее Авдеевки. Севернее группировка "Центр" освобождает Красногоровку. Большая часть города уже находится под контролем российских войск. Танки и БМП выходят на новые позиции под артиллерийским огнем противника.

При этом в наши войска поступили и все чаще применяются на поле боя новейшие огнеметные системы ТОС-2. В отличие от предыдущего поколения "Солнцепёка" новые машины созданы на колесной базе. Это нужно, чтобы быстро покинуть позиции. Целеуказание на "Тосочке" автоматизировано - компьютер рассчитывает все необходимые параметры, а дальность стрельбы увеличена почти в 4 раза.

Попал на видео и воздушный бой беспилотников. Большой дрон под названием "Баба Яга" принадлежит ВСУ, с него скидывают боеприпасы и даже противотанковые мины. Наши бойцы при помощи ударного БПЛА пошли на таран и сбили машину противника. Птичка российской сборки не пострадала.

Произошедшее в небе в очередной раз доказывает, что современные военные действия - битва технологий. И с этим вызовом Россия успешно справляется, несмотря на то, что киевский режим поддерживают западные страны.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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