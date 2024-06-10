Евроскептики получили в парламенте около двух сотен мест. Главное

Система хоть и медленно, но верно трансформируется

Эту победу в Пятой республике прогнозировали и ждали. "Национальное объединение" Марин Ле Пен поддержали почти треть голосовавших французов. По сути - они высказались против политики Эмманюэля Макрона, чья партия набрала вдвое меньше.

"Это послание адресовано Эмманюэлю Макрону и свидетельствует о решимости нашей страны увидеть, как Европейский союз изменит направление. Я считаю, что президент теперь должен распустить парламент", - сказал Жордан Барделла, глава французской ультраправой партии "Национальное объединение".

И вот она - настоящая сенсация. Макрон соглашается с требованием оппозиции. Во Франции так уже делали - президенты де Голль, Миттеран и Ширак. Первые два в итоге лишь укрепили свои позиции. А вот Жак Ширак проиграл. Нынешний хозяин Елисейского дворца явно верит в лучшее. За оставшиеся три недели надеется скомпрометировать крайне правых, а заодно - сплотить вокруг себя единый фронт. Собственно, к делу он приступил сразу же. Вывел людей на улицы.

В толпе - в основном сторонники социал-либералов, то есть партии Макрона, а еще - "зеленых" и крайне левых. Расчет президента прагматичен. Во-первых, он снова как бы в белом политическом пальто: "демократ, который слышит глас народа". Во-вторых, шанс пересобрать парламент, сделав его более послушным, все же остается. Ну, и в третьих, даже получив крайне правое Национальное собрание, Макрон останется на своем посту, а страна - переживая разрушительные последствия его политики - будет ждать чудес от партии Ле Пен. И не факт, что дождется.

У Олафа Шольца все куда сложнее. Он - на третьей строчке с худшим результатом в истории. Правая оппозиция - консервативный блок ХДС\ХСС, набравший 30 процентов голосов - требует от канцлера тоже распустить парламент. Но едва ли он решится - это точно будет означать для него политическую смерть. Довольно и того, что уже сейчас возникают большие вопросы к его легитимности.

"То, что на общеевропейских парламентских выборах главы крупнейших стран Старого Света Макрон и Шольц потерпели со своими партиями сокрушительное поражение, еще раз подтверждает их несостоятельность и как национальных, и как европейских политиков. Кажется, опасный вирус нелегитимности начинает расползаться по европейскому континенту", - заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Западные журналисты, в свою очередь, проводят прямые параллели между результатами выборов и политикой проигравших в отношении Украины: "Два лидера, которые возглавляют воинственный фронт на Украине, наказаны своими избирателями. В каком качестве Макрон и Шольц теперь могут претендовать на то, чтобы диктовать свою линию всем европейцам?".

Неслучайно второе место в ФРГ - у "Альтернативы для Германии", последовательно выступающей против помощи Киеву. Симптоматичны и 6 процентов у созданной лишь несколько месяцев назад партии Сары Вагенкнехт, которая ратует за остановку боев с учетом реалий на земле.

И так - по всей Европе. В то время, как премьер Бельгии плачет, уходя в отставку, а ведь совсем недавно смеялся, обещая Киеву истребители Ф-16, в Австрии победу предвкушает "Партия свободы", критикующая антироссийские санкции. А, например, в Венгрии ликует Виктор Орбан. Говорит, в очередной раз удостоверился в правильности выбранного курса.

Правые силы стремительно набирают вес. Но главный итог этих выборов для них не такой радужный. Благодаря успешно выстроенной системе сдержек и противовесов бюрократам удалось не допустить их тотальной победы. Общая композиция Европарламента пока сохраняется.

"По итогам выборов в Европарламенте в целом сохранена идеологическая база для дальнейшей поддержки нынешнего, основанного на русофобии, саморазрушительного политического курса ЕС. Правильных выводов там делать не собираются. Собственно говоря, этого никто и не ожидал, ведь ЕП давно превратился в орган, обслуживающий интересы, мало связанные с чаяниями простых европейцев", - указала представитель МИД России Мария Захарова.

Наиболее крупной фракцией остается ЕНП Урсулы фон дер Ляйен. Отсюда - и приподнятое настроение главы Еврокомиссии, и уверенность в том, что Старый Свет - с Украиной до конца.

И все же во многом это хорошая мина при плохой игре. Евроскептики получили в парламенте около двух сотен мест. Это немало - и сокращает шансы фон дер Ляйен на переизбрание. По последним данным, более 10 процентов центристов, социалистов и либералов будут также выступать против нее. Голосов может попросту не хватить. В любом случае, впереди у Брюсселя - период турбулентности. Система хоть и медленно, но верно идет вразнос.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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