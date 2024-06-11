Наши морпехи подошли вплотную к позициям противника

Российские бойцы из группировки "Запад" взяли под контроль пять опорных пунктов неонацистов. Об этом сегодня сообщили в Минобороны. Киевские радикалы теряют позиции на Купянском направлении. За сутки там уничтожены почти 600 боевиков. Тяжёлая ситуация для ВСУ и в районе Часова Яра. Противник не может сдержать натиск нашей армии.

Тактический прием - бегство. Направление значения не имеет. Главное - спастись от артналета российской батареи. А потом еще и штурмовиков, которые пошли в атаку.

Как только у националистов появились первые убитые и раненые, они бросили свой опорный пункт под Новоалександровкой. И вызвали машину эвакуации. Сегодня, выяснилось в ходе боя, с передовой дезертировали сразу 40 военнослужащих ВСУ. А Новоалександровка полностью освобождена российскими войсками.

А это кадры с окраин Константиновки. Одного из главных логистических узлов ВСУ. Наши морпехи подошли вплотную к позициям противника. И действуя малыми группами, выбивают его из развалин. Донецкий фронт для ВСУ основательно "поплыл".

После мощного штурма нашим бойцам удалось захватить крупнейший укрепрайон националистов в районе Белогоровки. Это бывший меловой карьер, превращенный в цитадель. С десятками огневых точек, блиндажей, бетонных бункеров и тоннелями.

На Красно-Лиманском направлении отбит поселок Розовка. А на Авдеевском после артподготовки мотострелкам удалось ворваться в Новопокровское. И самое главное - занять его не по частям, а весь сразу. Во время одной стремительной вылазки.

В Часов Яре все говорит о том, что ВСУ уже с трудом удерживают позиции и готовят город к сдаче. Киевский генштаб выводит из Часов Яра остатки наиболее подготовленных частей. Их перебрасывают в Харьковскую область. В кварталах остаются сильно поредевшие механизированные батальоны.

Взламывать последние укрепления ВСУ помогают новейшие наземные дроны - камикадзе. Обнаружив огневую позицию, бойцы загружают тележку минами и направляют в заданный сектор. Точность оказалась ничуть не хуже, чем у воздушных беспилотников.

Этот новейший комплекс называется "Лягушка". Грузоподъёмность - 30 килограммов. Первая проба в бою показала все преимущества. Незаметный, мощный, действует автономно на расстоянии до 3 километров. Этот робот, говорят военные, позволит сберечь не одну жизнь наших бойцов. Особенно - штурмовиков.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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