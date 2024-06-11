Лавров провел переговоры с главами дипведомств Турции и Венесуэлы

В Нижнем Новгороде - второй день министерской встречи стран-участниц БРИКС

Сергей Лавров этим утром провёл переговоры с главами дипломатических ведомств Турции и Венесуэлы. Представитель латиноамериканской страны вновь заявил о стремлении Каракаса вступить в БРИКС.

В Нижнем Новгороде сегодня второй день министерской встречи стран-участниц. Совещание руководителей дипломатических ведомств стало первым после расширения международного объединения. Кроме России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в него входят Иран, Египет, Эфиопия, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

О готовности сотрудничать заявили ещё 30 государств. Одна из основных задач организации - способствовать формированию многополярного мира.

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