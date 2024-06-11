Киев отрицает свою причастность

Российские спецслужбы установили причастность военной разведки Украины к теракту в "Крокус сити холле" в Красногорске, который произошел в марте. Об этом во вторник, 11 июня, рассказал председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

Как подчеркнул Бортников, украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей, вербуемых для совершения в России резонансных преступлений. Они оказывают содействие в их подготовке и оснащении международным террористическим организациям.

Показательным примером этого глава ФСБ и НАК назвал подтвержденную причастность военной разведки Украины к теракту в подмосковном "Крокус сити холле", сообщает ТАСС.

При этом США пытаются отвести подозрения от Украины в организации теракта в подмосковном "Крокус сити холле". В Службе внешней разведки России предупредили, что Вашингтон рискует навлечь на себя подозрения в причастности к международному терроризму из-за действий по обелению киевского режима.

Тем временем губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на месте "Крокус сити холла" может появится сквер и памятник. Политик напомнил, что речь идет о частной собственности, однако подчеркнул, что "есть запрос общественного мнения" на установку мемориала в память о гибели 145 человек.

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