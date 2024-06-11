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Кремль назвал заигрыванием с неонацистами решение США о поставках "Азову"

12:34
  • вторник
  • 11 июня 2024

США беспринципны в своем стремлении подавить Россию

В Кремле крайне негативно отнеслись к снятию США запрета на поставки вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"* (признан террористической организацией и запрещен в России – прим. ред.).

"Такая внезапная смена позиции Вашингтона говорит о том, что они ничем не гнушаются в своих попытках подавить Россию <…> готовы даже на заигрывания с неонацистами", - сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по "Интерфаксу").

Спикер Кремля подчеркнул, что происходящее в очередной раз подтверждает актуальность опасений Москвы по поводу распространения идей неонацизма в мире.

Ранее власти США сняли запрет на поставку вооружений украинскому "Азову". 12-я бригада специального назначения батальона прошла проверку на соответствие критериям закона Лихи - он определяет принципы оказания Вашингтоном помощи иностранным вооруженным формированиям и армиям

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