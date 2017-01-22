Меланья Трамп опубликовала первый твит в качестве первой леди

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Супруга президента США Дональда Трампа Меланья опубликовала первое сообщение в Twitter в качестве первой леди США. "Я очень горда служить этой замечательной стране как первая леди!" - написала она .

Жена президента США Дональда Трампа Меланья опубликовала первый твит в качестве первой леди, передает ТАСС.

"Для меня большая честь служить этой замечательной стране в качестве первой леди!" - написала она в официальном аккаунте @FLOTUS. Также Меланья опубликовала фото, на котором она держит две Библии для принимающего присягу мужа.

Инаугурация Дональда Трампа состоялась 20 января в Вашингтоне. За церемонией следили в прямом эфире около 31 млн американских телезрителей.