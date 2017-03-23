Премьер Британии отказалась повышать уровень террористической угрозы

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не намерена повышать уровень террористической угрозы после теракта в Лондоне. Она также отметила, что террорист не случайно выбрал место для проведения атаки, однако, по ее словам, попытки боевиков одолеть ценности, которые отстаивает британский парламент, обречены на провал.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала чудовищным инцидентом нападение у здания парламента в Лондоне, сообщил "ТВ Центр". После заседания чрезвычайного правительственного комитета она обратилась к нации. Мэй подчеркнула, что место террористической атаки выбрано не случайно.

"Место атаки было выбрано не случайно. Террорист решил нанести удар в самое сердце нашей столицы, где люди всех национальностей, религий и культур собираются, чтобы прославлять ценности свободы и демократии. Эти улицы Вестминстера, которые являются домом для старейшего парламента мира, пронизаны духом свободы", - заявила она.

По утверждению Мэй, любые попытки одолеть те ценности, которые отстаивает британский парламент, обречены на провал. Премьер также заявила, что, несмотря на события в Лондоне, уровень террористической угрозы не будет повышен. Сейчас он предпоследний – четвертый. Это означает, что вероятность атак остается весьма высокой, и британцам нужно проявлять бдительность.