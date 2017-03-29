Путин высек ледорубом осколки из ледника в Арктике

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Владимир Путин, вооружившись ледорубом, собственноручно высек несколько осколков из глыбы в ледяной пещере на острове Земля Александры для научных исследований.

Президент России Владимир Путин, в ходе своего визита в Арктику, высек ледорубом несколько осколков из ледника и передал их ученым, передает "Интерфакс".

Специалисты рассказали Путину, что благодаря пузырькам воздуха, которые сохранились в леднике, можно проанализировать состав атмосферы, который был на Земле несколько сотен лет назад.

Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу и министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской находятся с визитом на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа (Архангельская область). Они приехали оценить результаты "генеральной уборки" Арктики.

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