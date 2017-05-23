Завершено расследование дела Улюкаева

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Расследование уголовного дела в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева завершено. По данным источника в правоохранительных органах, экс-главе МЭР предъявлено обвинение в окончательной редакции. В ближайшее время адвокаты и обвиняемый приступят к ознакомлению с материалами дела.

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Алексею Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции. Расследование уголовного дела завершено", - сказал он.

Источник добавил, что в ближайшее время обвиняемый и его адвокаты приступят к ознакомлению с материалами дела. Защита Улюкаева не прокомментировала данную информацию.

В конце апреля Басманный суд столицы продлил срок домашнего ареста Улюкаеву до 15 июля. Бывшего министра подозревают в вымогательстве двух миллионов долларов у "Роснефти". По версии следствия, он требовал деньги за положительный отзыв министерства на сделку по приватизации "Башнефти".

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