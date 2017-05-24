Путин приложился к мощам Николая Чудотворца. Видео

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Владимир Путин приложился к мощам Николая Чудотворца. Он приехал в Храм Христа Спасителя после поздравления патриарха Кирилла с тезоименитством. Мощи святителя были доставлены в Россию из Италии впервые за 930 лет. Они будут доступны для поклонения до 12 июля. Затем их перевезут в Санкт-Петербург.

Президент Владимир Путин приложился к мощам святителя Николая Чудотворца, передает TVC.RU. После поздравления патриарха Кирилла с тезоименитством (день именин высокопоставленной особы - прим. ред.) глава государства посетил Храм Христа Спасителя, где размещен ковчег с мощами святого, доставленными в Москву из итальянского города Бари.

Ранее Владимир Путин назвал большим событием доставку мощей Николая Чудотворца из Италии в Россию. "Это событие стало возможным благодаря договоренности, которая была достигнута на встрече патриарха с Папой Римским. Большое событие для православных верующих", - сказал Путин на встрече с патриархом Коптским Тавадросом II.

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию 21 мая. Они находятся в Храме Христа Спасителя. С 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. В первый день мощам поклонились более 25 тысяч человек. Доступ к мощам открыт до 12 июля. Затем их перевезут в Санкт-Петербург.

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