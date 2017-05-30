Число жертв урагана в Москве и области увеличилось до 16 человек

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До 16 человек возросло число жертв мощного урагана, который накануне обрушился на Москву и Подмосковье. Еще более сотни пострадавших от разгула стихии до сих пор остаются в больницах. Гроза и штормовой ветер с порывами до 28 метров в секунду стали сильнейшими в столичном регионе за сто лет метеонаблюдений.

Когда ураган обрушился на Петрозаводскую улицу на севере Москвы, Анне оставалось дойти до дома буквально несколько шагов. В этот момент во дворе ветер начал с корнем вырывать деревья. "Я к дому бежала. Около дома деревья стали падать. Прямо около подъезда. Я сама потихоньку встала и дошла до дома", - рассказывает она.

Несмотря на диагностированное позднее сотрясение головного мозга, Анна не потеряла сознание. Теперь считает, что это ее спасло - смогла подняться в квартиру, где сын сразу же вызвал скорую. Всего в 15 взрослых и шесть детских клиник были доставлены 146 человек, передает "ТВ Центр". По словам медиков, пик госпитализации пришелся на первые полтора-два часа.

"Утром в больницах из 146 человек, которых мы приняли в клиники, остается 108 человек, их них 22 ребенка. Состояние у подавляющего числа больных удовлетворительное или средней тяжести. Восемь тяжелых больных, с которыми занимаются особенно внимательно", - рассказал руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Для оказания помощи пострадавшим привлечены лучшие специалисты. Семьи погибших и пострадавших получат материальную помощь. Такое поручение дал мэр Москвы Сергей Собянин. Накануне он посетил институт им. Склифосовского.

Ураган валил вековые деревья, срывал кровли с домов, переворачивал гаражи-ракушки и даже многотонные автомобили. Один человек погиб от удара конструкцией автобусной остановки, которую ветер вырвал из мостовой. В Подмосковье женщину унесло вместе с теплицей. В Люберцах рухнул башенный кран.

Спасатели МЧС и сотрудники коммунальных служб Москвы незамедлительно приступили к ликвидации последствий. Первым делом были расчищены пути на Филевской линии метро и аэроэкспресса во "Внуково", а также основные автомагистрали.

"Город оправляется от такого шторма. Восстанавливается движение транспорта. Практически на всех маршрутах движение восстановлено. Город живет нормальной жизнью", - заверил Сергей Собянин.

Восстановительные работы и уборка велись всю ночь и продолжаются в настоящее время. В них принимают участие несколько тысяч человек. Идет распил и вывоз упавших деревьев, восстановление опор наружного освещения, ограждений и поврежденных павильонов общественного транспорта.

В Подмосковье более 700 бригад восстанавливают линии электропередачи. Накануне из-за обрыва проводов без света остались несколько десятков тысяч человек. К настоящему времени большинство повреждений устранено.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".