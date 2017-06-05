В МИД Катара назвали неоправданным решение о разрыве дипотношений

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В Министерстве иностранных дел Катара заявили, что решение четырех арабских государств о разрыве дипломатических отношений является неоправданным. В ведомстве выразили сожаление в связи с этим решением, и подчеркнули, что оно основывается на голословных утверждениях.

Решение четырех арабских государств о разрыве дипломатических отношений с Катаром является неоправданным. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел эмирата.

"Доха сожалеет о решении Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна разорвать отношения и считает эту меру неоправданной, основанной на голословных утверждениях", - говорится в сообщении.

Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и Объединённые Арабские Эмираты в понедельник объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Такое решение было принято руководством государств из-за угрозы безопасности со стороны Катара и поддержки им терроризма.

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