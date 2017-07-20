08:52, 20 июля 2017

Полиция расследует нападение на дом и машину журналистки Латыниной

Теги:  журналист  нападение  Происшествие  москва

В Переделкино неизвестный облил жидкостью с резким запахом дом и машину журналистки "Новой газеты" Юлии Латыниной. Полиция проводит проверку. Это уже не первое нападение на журналистку.

Московская полиция начала проверку после сообщения о том, что в Переделкино дом и машину журналистки "Новой газеты" Юлии Латыниной облили дурнопахнущей жидкостью, сообщает РИА Новости.

Нападение произошло 19 июля. По словам Латыниной, неизвестные на мотоцикле опрыскали ее дом и машину жидкостью с резким запахом. О нападении в правоохранительные органы сообщил редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, хотя сама Латынина не стала подавать заявление.

По данным полиции, жидкость, которой облили дом и машину, не представляет опасности для здоровья.  

Это не первое нападение на Латынину. В августе 2016 года неизвестные облили журналистку фекалиями и скрылись на мотоцикле. В Союзе журналистов России связали это нападение с профессиональной деятельностью Латыниной. 

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