Полиция расследует нападение на дом и машину журналистки Латыниной

Теги: журналист нападение Происшествие москва

В Переделкино неизвестный облил жидкостью с резким запахом дом и машину журналистки "Новой газеты" Юлии Латыниной. Полиция проводит проверку. Это уже не первое нападение на журналистку.

Московская полиция начала проверку после сообщения о том, что в Переделкино дом и машину журналистки "Новой газеты" Юлии Латыниной облили дурнопахнущей жидкостью, сообщает РИА Новости.

Нападение произошло 19 июля. По словам Латыниной, неизвестные на мотоцикле опрыскали ее дом и машину жидкостью с резким запахом. О нападении в правоохранительные органы сообщил редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, хотя сама Латынина не стала подавать заявление.

По данным полиции, жидкость, которой облили дом и машину, не представляет опасности для здоровья.

Это не первое нападение на Латынину. В августе 2016 года неизвестные облили журналистку фекалиями и скрылись на мотоцикле. В Союзе журналистов России связали это нападение с профессиональной деятельностью Латыниной.

Читайте также:

Трамп прервал беседу с премьером Ирландии из-за улыбки журналистки. Видео

Ведущий BBC схватил женщину за грудь в прямом эфире. Видео

Американские журналисты вновь удивили Лаврова. Видео

После избиения скончался соучредитель газеты "Новый Петербург"

Назвавшего Путина "убийцей" журналиста уволили из Fox News