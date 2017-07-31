Посольство США в России оценило последствия высылки сотрудников дипмиссии

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В посольстве США в России оценили последствия высылки сотрудников дипмиссии. Американская сторона не исключает, что сокращение штата негативно скажется на оперативности консульской деятельности. По данным газеты The New York Times, россиянам стали чаще отказывать в визах.

Пресс-секретарь посольства США в России Мария Олсон заявила, что сокращение штата может привести к "снижению оперативности консульской деятельности". Об этом сообщает "Интерфакс".

Несмотря на это, она сказала, что пока "еще слишком рано даже пытаться строить догадки о том, каким образом это окажет влияние на работу консульской службы".

"Как заявил вчера президент Путин, российское правительство потребовало, чтобы к 1 сентября штат всех дипломатических представительств США в России был сокращен до 455 сотрудников. Этот шаг ничем не обоснован и вызывает сожаление", - отметила Олсон.

В свою очередь, по данным собеседников американской газеты The New York Times, россиянам уже стали чаще отказывать в визах США после ответа России на возможные санкции. По данным издания, число отказов увеличилось до 50-60 в день.

В пятницу Москва объявила об ответных мерах в отношении США после окончательного одобрения Конгрессом нового пакета антироссийских санкций. С 1 августа американские дипломаты в Москве не смогут использовать ряд зданий, принадлежащих дипкорпусу. А с 1 сентября американское посольство должно сократить количество своих сотрудников.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва призывает Вашингтон отказаться от "политической шизофрении" и попытаться нормализовать отношения между двумя странами.

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