США ответят на решение России о высылке дипломатов к 1 сентября
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Вашингтон к 1 сентября подготовит ответ на требование Москвы сократить число сотрудников американской дипмиссии в нашей стране. Об этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон уведомил главу МИД России Сергея Лаврова во время их встречи в Маниле в воскресенье.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон ответит на требование Москвы сократить число сотрудников американской дипмиссии в России к 1 сентября. Об этом сообщает агентство Associated Press.
По словам Тиллерсона, он уведомил об этом министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время их встречи в Маниле в воскресенье. При этом госсекретарь не уточнил, как США планируют ответить на российское требование.
2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон, расширяющий антироссийские санкции. Москва в ответ на действия США закрыла доступ американским дипломатам к посольском даче в Серебряном Бору и складским помещениям на Дорожной улице. Также Россия рекомендовала США сократить численность сотрудников дипмиссии до 455 человек.
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