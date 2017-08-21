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С 23 августа США приостановят выдачу неиммиграционных виз по всей России. При этом с 1 сентября данная процедура будет доступна только в Москве. Кроме того, посольство США в России отменяет прием заявлений на получение виз от граждан Белоруссии.

Соединенные Штаты со среды приостановят выдачу неиммиграционных виз по всей России. Об этом сообщается на сайте посольства США в нашей стране.

"В связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена", - говорится в сообщении.

При этом данная процедура будет возобновлена в Москве с 1 сентября. В других консульствах США в России выдача неиммиграционных виз будет приостановлена на неопределенный срок.

Кроме того, американское посольство отменяет прием заявлений на получение виз от граждан Белоруссии. Им рекомендовано обращаться для прохождения собеседований и получения виз в консульства США в Варшаве, Киеве или Вильнюсе.

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