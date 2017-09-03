Госдеп озвучил причину обысков на российских дипобъектах
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Госдепартамент США заявил, что сотрудники ФБР не проводили обыск в российских диппредставительствах в Сан-Франциско. Это была инспекция, проведенная для "обеспечения безопасности и защиты объектов", и проверка того, что российские дипломаты освободили помещения.
США назвали обыски в дипломатических представительства России "обходом" и "инспекцией", но не обысками, на чем ранее настаивала российская сторона, сообщает РИА Новости со ссылкой на Госдепартамент США.
"Эти инспекции осуществлялись для того, чтобы обеспечить безопасность и защиту здания и подтвердить, что российское правительство освободило здания", - пояснили в Госдепе.
В ведомстве подтвердили, что Россия освободила консульство в Сан-Франциско и два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Источник также опроверг информацию об угрозах взломать входную дверь, если российская сторона не покинет здание добровольно.
31 августа США объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах. Со 2 сентября закрываются генконсульство России в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.
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