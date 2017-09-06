Минобороны: окраины Дейр-эз-Зора удерживали выходцы из России и СНГ

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В Минобороны заявили, что позиции ИГ в районе сирийского Дейр-эз-Зора удерживали выходцы из России и стран СНГ. По данным российского ведомства, террористы готовились к долговременной осаде и оборудовали под землей необходимые жилые помещения, а также склады с оружием и боеприпасами.

Позиции запрещенной в России организации "Исламское государство" в районе сирийского города Дейр-эз-Зор удерживали террористы, которые были выходцами из России и стран СНГ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

"После освобождения района нашла подтверждение ранее полученная по различным каналам разведывательная информация, что укрепрайон удерживался террористами - выходцами из России и стран СНГ", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что террористы готовились к долговременной осаде. Для этого они оборудовали под землей жилые помещения, а также склады с оружием и боеприпасами. Кроме того, террористы подготовили запасы продуктов питания и медикаментов.

Накануне сирийские правительственные войска при поддержке российских ВКС деблокировали Дейр-эз-Зор, который оставался последним крупным оплотом террористов в арабской республике. Президент России Владимир Путин поздравил лидера Сирии Башара Асада с этой стратегической победой.

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