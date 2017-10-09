Премию по экономике памяти Нобеля получил американец

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В 2017 году премию по экономике, учрежденную в память об Альфреде Нобеле шведским Госбанком, получил американский экономист Ричард Талер за исследования в области поведенческой экономики.

Премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля за 2017 год присуждена американскому экономисту Ричарду Талеру, сообщает ТАСС.

Награду он получил за исследования в области поведенческой экономики.

Формально эта награда Нобелевской считаться не может, поскольку ее учредитель Альфред Нобель в своем завещании от 1895 года не упомянул сферу экономики.

В прошлом году награда была присуждена двум американским экономистам Оливеру Харту и Бенгту Хольмстрему за вклад в развитие теории контрактов.

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