Митингующие разбили палаточный городок у здания Рады в Киеве

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В Киеве на улице Грушевского и возле Верховной Рады митингующие разбили палаточный городок. Активисты требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство. Как сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко, власти не планируют снос палаток.

Участники митинга в центре Киева установили палатки возле здания Верховной Рады, они ночевали в них в ночь со вторника на среду, передает РИА Новости. Между силовиками и активистами произошло несколько стычек. По данным Национальной полиции, пострадали два силовика.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что правоохранительные органы не планируют сносить палатки, установленные участниками акции протестов. "У спецслужб была информация и установлены факты хранения и закупки оружия членами незаконных формирований, находящихся среди митингующих. Именно этим объясняются усиленные меры безопасности МВД", - заявил он в Facebook.

Генпрокурор отметил, что у входа на территорию, где проводится митинг, установят рамки металлоискателей, а любые случаи насилия в отношении "граждан, защищенных законом силовиков и депутатов будут жестко преследоваться".

Во вторник возле Верховной Рады собрался бессрочный митинг. Митингующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство.

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