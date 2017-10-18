"Эту девушку надо остановить": Бондарчук заступился за "Матильду"

Теги: Культура кино поклонская

Режиссер Федор Бондарчук полагает, что Наталью Поклонскую "нужно остановить". Так он прокомментировал нападки депутата на еще не вышедший в прокат фильм "Матильда". По словам Бондарчука, он расстроен ситуацией, когда о картине судят люди, которую ее не видели.

Скандалы вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда" не являются пиар-акцией. Такое мнение высказал режиссер Федор Бондарчук. Он напомнил, что противники картины уже сжигали машины и крушили кинотеатры.

Бондарчук также прокомментировал нападки депутата Натальи Поклонской на фильм "Матильда".

"Безусловно, это не пиар-акция, потому что количество проверок... Ничего себе пиар акция. Я это категорически не приветствую, и эту девушку молодую [Поклонскую] надо бы как-то остановить", - сказал режиссер.

Накануне депутат Госдумы Наталья Поклонская записала видеообращение к генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой отозвать прокатное удостоверение у "Матильды" и признать его экстремистским материалом.

Адвокат Алексея Учителя в ответ заявил, что "Матильда" является не провокацией, а "добрым кино о любви". и никаких массовых протестов фильм не вызвал.

"Она [Поклонская] постоянно апеллируют к каким-то массовым протестам. Мало того, что никаких массовых протестов против фильма "Матильда" не существует, так еще, будем реалистами, государство российское никакими протестами испугать нельзя", - сказал агентству РИА Новости Константин Добрынин.

Фильм "Матильда" рассказывает об увлечении будущего императора Николая II балериной Матильдой Кшесинской. Задолго до выхода в прокат картина вызвала негодование депутата Госдумы Натальи Поклонской. При этом сама она фильм не видела и смотреть не собирается.

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