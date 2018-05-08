Как прошла акция "Бессмертный полк" в Париже

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Ставшая уже традиционной акция "Бессмертный полк" с каждым годом привлекает всё больше участников. Песни Победы звучат в эти дни на всех континентах земного шара. Портреты родственников, погибших во время войны, уже пронесли по улицам Нью-Йорка и Токио, Мадрида и Стокгольма. В Париже акция "Бессмертный полк" состоялась в четвёртый раз. Участие в шествии от площади Сталинградской битвы до площади Республики и кладбища Пер-Лашез приняли более полутора тысяч человек.