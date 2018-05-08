22:31, 08 мая 2018

Как прошла акция "Бессмертный полк" в Париже

Теги:  В мире  франция  париж  история  день победы

Ставшая уже традиционной акция "Бессмертный полк" с каждым годом привлекает всё больше участников. Песни Победы звучат в эти дни на всех континентах земного шара. Портреты родственников, погибших во время войны, уже пронесли по улицам Нью-Йорка и Токио, Мадрида и Стокгольма. В Париже акция "Бессмертный полк" состоялась в четвёртый раз. Участие в шествии от площади Сталинградской битвы до площади Республики и кладбища Пер-Лашез приняли более полутора тысяч человек.

Как прошла акция "Бессмертный полк" в Париже​ — смотрите в репортаже европейского корреспондента телеканала "ТВ Центр" Екатерины Выскребенцевой.

"ТВ Центр" 9 мая покажет Парад Победы и акцию "Бессмертный полк"

Читайте также:

Центры "Мои документы" помогли подготовиться к акции "Бессмертный полк"

В Антарктиде впервые пройдет шествие "Бессмертного полка"

Как в Крыму готовятся к шествию "Бессмертного полка"

Волонтеры помогают приготовиться к шествию "Бессмертного полка"

Певица Самойлова возглавила "Бессмертный полк" в Лиссабоне

Другие новости

В других СМИ