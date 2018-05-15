Госдума приняла в первом чтении законопроект о контрсанкциях

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о противодействии американским санкциям. За документ проголосовали единогласно все 412 депутатов, присутствующих на заседании. Второе чтение состоится 17 мая. Парламентарии также приняли поправки в УК, устанавливающие ответственность за исполнение санкций иностранных государств.

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответных мерах России на санкции США и поддержавших антироссийские санкции стран. Второе чтение запланировано на 17 мая, передает РИА Новости.

Документ, внесенный председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главами всех думских фракций, допускает возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные в отношении России действия США и других стран.

Законопроект позволит правительству по решению президента вводить различные зеркальные меры. Большинство из них касаются запрета на ввоз зарубежной продукции. По словам Володина, законодатели включили в проект специальный пункт о поддержке отраслей экономики и предприятий, которые понесут издержки от санкций. Им окажут максимальную помощь.

Парламентарии также приняли во вторник в первом чтении проект закона об уголовной ответственности за соблюдение на территории России западных санкций. Документ предусматривает наказание для россиян, которые способствуют введению ограничительных мер против России, в виде лишения свободы на срок до трех лет и штрафов до 500 тысяч рублей.

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