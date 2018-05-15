Госдума приняла в первом чтении законопроект о контрсанкциях
Теги: Политика госдума сша санкции депутат
Госдума приняла в первом чтении законопроект о противодействии американским санкциям. За документ проголосовали единогласно все 412 депутатов, присутствующих на заседании. Второе чтение состоится 17 мая. Парламентарии также приняли поправки в УК, устанавливающие ответственность за исполнение санкций иностранных государств.
Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответных мерах России на санкции США и поддержавших антироссийские санкции стран. Второе чтение запланировано на 17 мая, передает РИА Новости.
Документ, внесенный председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главами всех думских фракций, допускает возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные в отношении России действия США и других стран.
Законопроект позволит правительству по решению президента вводить различные зеркальные меры. Большинство из них касаются запрета на ввоз зарубежной продукции. По словам Володина, законодатели включили в проект специальный пункт о поддержке отраслей экономики и предприятий, которые понесут издержки от санкций. Им окажут максимальную помощь.
Парламентарии также приняли во вторник в первом чтении проект закона об уголовной ответственности за соблюдение на территории России западных санкций. Документ предусматривает наказание для россиян, которые способствуют введению ограничительных мер против России, в виде лишения свободы на срок до трех лет и штрафов до 500 тысяч рублей.
Читайте также:
Володин озвучил количество попавших под санкции США россиян
В Госдуму внесен законопроект об ответственности за исполнение санкций Запада
Госдума включила в проект о контрсанкциях пункт о поддержке предприятий
Россия не станет полностью отказываться от иностранных лекарств
В Минпромторге прокомментировали планы по отказу от иностранных лекарств
Новости по теме Санкционная война
-
15 мая 2018
Володин озвучил количество попавших под санкции США россиян
-
15 мая 2018
Франция заявила о готовности обсуждать снятие санкций с России
-
14 мая 2018
В МИД заявили о праве адекватно ответить на новые санкции ЕС
-
08 мая 2018
ЕС рассмотрит очередные санкции против России из-за выборов президента в Крыму