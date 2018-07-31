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СК подключился к расследованию гибели россиян в ЦАР

21:11
  • вторник
  • 31 июля 2018

Следственный комитет изучает информацию о гибели трех россиян в ЦАР. Российские дипломаты в настоящее время находятся на опознании тел погибших. Ранее в СМИ писали, что в Центральноафриканской республике были убиты журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что информацию о гибели российских журналистов в Центральноафриканской Республике проверяет Следственный комитет. Ее слова приводит ТАСС.

"Я могу сказать, что в данное время подключился Следственный комитет Российской Федерации", - сказала Захарова. 

Она также отметила, что в настоящее время работающие в ЦАР российские дипломаты находятся на опознании тел погибших.

Вместе с тем информагентство Reuters приводит слова водителя, который вез журналистов. Он рассказывает, что в 23 километрах от города Сибю вооруженные люди открыли огонь из засады по автомобилю, в результате чего пассажиры погибли на месте.

Ранее в полиции Центральноафриканской Республики сообщили, что у погибших найдены документы российского журналиста, режиссера и оператора. По данным СМИ, речь идет об Орхане Джемале, Александре Расторгуеве и Кирилле Радченко. В ЦАР они якобы занимались съемками фильма. 

Официального подтверждения личности погибших в настоящий момент нет.

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