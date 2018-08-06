Дрон с взрывчаткой удалось дезориентировать при покушении на Мадуро

Венесуэльским военным удалось обнаружить и дезориентировать полет дронов, которые были предназначены для убийства президента страны Николаса Мадуро, сообщили в МВД республики. Покушение на главу Венесуэлы произошло во время его выступления в Каракасе на церемонии в честь годовщины создания боливарианской гвардии. У трибуны, где находился президент, а также его супруга и несколько первых лиц страны, прогремел взрыв. Ранения получили несколько военнослужащих.

Покушение – в прямом эфире. Военный парад в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. На трибуне - Николас Мадуро вместе с супругой. Обращаясь к народу, говорит об экономической ситуации. Речь прерывают два взрыва.

Парадный строй нарушен. Военные разбегаются кто куда. 7 гвардейцев ранены. Это была атака двух дронов, несших по килограмму взрывчатки. Оба сбиты. Первый упал рядом с колонной. Второй – в соседнем квартале. Вскоре в своей резиденции Николас Мадуро назвал причастных к атаке.

"Это была попытка убить меня, всё указывает на правых, на венесуэльскую ультраправую партию, в союзе с колумбийской Социальной партией национального единства. Я считаю, что к атаке причастен президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос", - сказал Мадуро.

Реакция Колумбии оказалась молниеносной. В Боготе обвинения Мадуро назвали абсурдными, передает "ТВ Центр".

"Обвинения в том, что колумбийский лидер несёт ответственность за предполагаемое нападение на президента Венесуэлы, являются абсурдными и лишены всякого основания", - ответили в МИД Колумбии.

Сотни полицейских и агентов спецслужб подключились к расследованию. По горячим следам задержаны люди, которых подозревают в связях с организаторами покушения.

"В столице нашей страны собраны очень важные доказательства, задержаны шесть террористов", - заявил министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль.

Власти Венесуэлы убеждены – неудачное покушение – оно готовилось полгода – было спланировано во Флориде. Противники действующего режима, находясь в США, могли его финансировать. Николас Мадуро выразил надежду, что Дональд Трамп поможет в поиске террористов. А президент Боливии Эво Моралес прямо обвинил Соединённые Штаты в подготовке военного вторжения в Венесуэлу. Ответ Вашингтона ждать себя не заставил.

"Никакого участия США в этом не было. Что же касается происшествия в Каракасе, мы считаем, что это может быть чем угодно. В том числе инсценировкой, устроенной самим режимом Мадуро", - сказал советник Дональда Трампа по безопасности Джон Болтон.

Ответственность за нападение взяла на себя вооруженная группировка "Фланелевые солдаты". В соцсетях радикалы раскрыли детали: президента атаковали дроны со взрывчаткой С4. Беспилотники были сбиты снайперами. "Фланелевых солдат" называют последователями Оскара Переса – мятежного офицера полиции, объявившего войну президенту. В январе 2017 года он захватил вертолет и забросал гранатами территорию Верховного суда Венесуэлы. В этом году Переса ликвидировали силовики. "Фланелевые солдаты" угрожают Мадуро повторными атаками. Дипломаты разных стран, в том числе и России, нападение осудили.

"Считаем категорически неприемлемым использование террористических методов в качестве инструментов политической борьбы. Убеждены, что урегулирование политических разногласий должно осуществляться исключительно мирным и демократическим путём", - заявили в МИД России.

После атаки на президента в Каракасе не исключали столкновений между оппозицией и сторонниками Мадуро. Сейчас, по сообщениям СМИ, обстановка в столице Венесуэлы спокойная.

Егор Киселёв, Тимур Абдуллаев, Юлия Олейник. "ТВ Центр".