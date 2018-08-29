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Путин предложил женщинам выходить на пенсию в 60 лет

12:13
  • среда
  • 29 августа 2018

Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Об этом заявил Владимир Путин в ходе обращения к россиянам. Он предложил понизить возраст выхода женщин на пенсию с 63, как предлагало правительство, до 60 лет.

Владимир Путин предложил снизить возраст выхода женщин на пенсию до 60 лет. Об этом президент сказал в ходе телеобращения к россиянам. Онлайн-трансляцию ведет  TVC.RU.

По словам президента, пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин.

"Это неправильно. И в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет.", - сказал Путин.

Правительство предлагало повысить возраст выхода женщин на пенсию с 55 до 63 лет. Мужчины, в случае принятия законопроекта об изменениях в пенсионной системе, будут выходить на пенсию в 65.

Кроме того, президент предложил уменьшить на три года и стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию — до 37 лет для женщин, а для мужчин — до 42.

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